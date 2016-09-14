Мосгорсуд решит вопрос о продлении ареста экс-главе Коми Гайзеру

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Вячеслав Леонтьев.

Как ранее сообщал источник ТАСС, экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру было предъявлено в окончательной редакции более тяжкое обвинение. Таким образом, Гайзеру вменяется четыре статьи УК РФ: "Организация преступного сообщества", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой", а также "Дача взятки".

По словам источника, в ближайшее время обвиняемым и их адвокатам объявят об окончании следственных действий, после чего они смогут приступить к ознакомлению с материалами дела. Вместе с тем, источник рассказал, что "несколько фигурантов дела, не из числа экс-руководства Коми, переведены из обвиняемых в свидетели".

В свою очередь, уголовное дело о многомиллионной взятке руководству Коми, по которому были арестованы глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик, расследуется отдельно следственными органами СК РФ по Республике Коми.

Гайзер был арестован в Москве 20 сентября прошлого года. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе заместитель Гайзера Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов. Им были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.