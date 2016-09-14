Суд проверит законность ареста имущества экс-губернатора Белых

МОСКВА, 14 сентября./ТАСС/. Мосгорсуд сегодня проверит законность ареста имущества экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее адвокат Белых Ольга Михайлова рассказала ТАСС, что защита просит Мосгорсуд признать наложение обеспечительных мер на имущество Белых и его бывшей супруги незаконным и необоснованным.

По ее словам, арест по ходатайству следователя был наложен Басманным судом на земельный участок и дом в Московской области, автомобиль, двухкомнатную квартиру площадью 44 кв. м в Перми, а также на долю другой пермской квартиры Белых. Она отметила, что земельный участок и дом в Подмосковье принадлежат бывшей супруге Белых, а также все имущество было приобретено задолго до инкриминируемого ему деяния.

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тыс. евро. Басманный суд принял решение о его аресте 25 июня. Президент России Владимир Путин позднее подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.