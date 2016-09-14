В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено

ЯКУТСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Группа геологов алмазодобывающей компании "Алроса" подверглась нападению медведя на территории особо охраняемой природной зоны "Очума" в Сунтарском районе Якутии. В результате нападения один человек пропал, сообщили ТАСС в среду в Министерстве охраны природы республики.

"Поздно вечером 12 сентября члены геологической экспедиции услышали крики мужчины. Выйдя на шум, они увидели силуэт медведя и обнаружили следы крови", - отметили в ведомстве. Утром геологи по спутниковому телефону сообщили об инциденте и сказали, что не могут найти пропавшего сотрудника. На место происшествия выехала следственная группа МВД и прокуратуры.

По данным департамента охотничьего хозяйства республики, в Якутии отмечается резкий рост количества медведей. Дикие животные перестали бояться людей и очень близко подходят к населенным пунктам.

"В сети интернет в последнее время получили широкое распространение любительские ролики, где работники нефтегазовой и горнорудной промышленности (в основном) подкармливают медведей на вахтовых поселках и на местах проведения работ. Медведь привыкает к постоянному источнику дармовой пищи, а когда его лишают этой "манны небесной", он переходит к активным действиям и начинает вламываться в избушки или вахтовые домики. В прошлом году на территории республики было вынужденно отстреляно 48 медведей. В конечном счете, в отстреле данных животных виноваты были люди", - отметили в ведомстве.

В настоящее время численность бурого медведя в регионе возросла до уровня 1960-х годов и составляет примерно 18 тыс. 550 особей, тогда как в 1990-е годы численность составляла около 10 тыс. особей. Отмечается высокая рождаемость популяции бурого медведя в республике. По данным анкетно-опросного учета численности бурого медведя последних лет ежегодно растет процент встречаемости медвежат - в 2011 г. - 13,3%, в 2012 г. - 17,6%, в 2013 г. - 23,9%, в 2014 г. - 25%.