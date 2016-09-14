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СМИ: в результате ДТП на севере Мексики погибли 11 человек

Происшествия
14 сентября, 6:07 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 14, сентября. /ТАСС
Информация о причинах аварии не приводится
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МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. 11 человек погибли и восемь получили ранения в Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса и эвакуатора. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в 130 км к северо-востоку от Гвадалахары. Все погибшие ехали в микроавтобусе Mercedez Benz Sprinter, восемь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице, передает агентство.

Информация о причинах аварии не приводится.

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