СМИ: в результате ДТП на севере Мексики погибли 11 человек

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. 11 человек погибли и восемь получили ранения в Мексике в результате ДТП с участием микроавтобуса и эвакуатора. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в 130 км к северо-востоку от Гвадалахары. Все погибшие ехали в микроавтобусе Mercedez Benz Sprinter, восемь человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице, передает агентство.

Информация о причинах аварии не приводится.