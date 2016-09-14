У Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане у берегов Соломоновых Островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 88 км к западу от города Хониара. Очаг залегал на глубине 10 км под морским дном.

К настоящему моменту информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.