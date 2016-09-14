Польская оппозиция: эксгумация тел жертв крушения Ту-154М - политический шаг

ВАРШАВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Решение об эксгумации тел жертв авиакатастрофы под Смоленском - политически мотивированный и бессмысленный шаг. Такое мнение высказали в эфире утренней программы телеканала TVN24 представители польской оппозиции.

"Эта игра носит политический характер", - сказал представитель крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" Кшиштоф Брейза, пояснив, что "это элемент политики" правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС).

"ЗиС не в состоянии продвинуть свою версию о покушении, которое якобы имело место в Смоленске. Комиссия (по расследованию авиапроисшествий - прим. ТАСС) несколько месяцев работает, не показывая значительных результатов, происходит какой-то политический спектакль", - отметил он. "Хочется верить, что прокуратура будет уважать мнение семей погибших, так как не все дали согласие на эксгумацию", - указал политик.

Депутат Марек Якубяк из партии "Кукиз'15" считает, что "бессмысленно бередить раны спустя столько лет". "Люди приходили к могилам своих близких. Как они будут себя чувствовать, если узнают, что что-то опять испорчено и разрушено?" - задался он вопросом.

Катастрофа и планы по эксгумации

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров.

В период между июнем 2011 года и ноябрем 2012-го военная прокуратура провела эксгумацию 9 тел. Оказалось, что шесть погибших были похоронены не под своими именами.

В настоящее время в Польше обстоятельства трагедии изучаются обновленной комиссией по расследованию авиапроисшествий, которую для пересмотра итогов работы прежней комиссии организовало Министерство обороны страны. Несколько месяцев назад было принято решение эксгумировать тела всех жертв крушения для нужд следствия. Как считают в польской прокуратуре, "всесторонние патолого-анатомические исследования в области токсикологии и ДНК с использованием компьютерной томографии будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин". Утверждается, что это поможет проверить и основные версии следствия, "несмотря на то что с момента трагедии прошло несколько лет".

Эксгумацию, согласно польским законам, можно проводить в период с 15 октября до 15 апреля.