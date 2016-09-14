Элла Белых просит суд разрешить ей обжаловать арест имущества по делу ее бывшего мужа

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывшая супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых просит Мосгорсуд разрешить ей обжаловать арест имущества по уголовному делу в его отношении. Об этом стало известно на заседании в Мосгорсуде.

"В суд поступило ходатайство Эллы Белых, которая просить восстановить ей сроки на обжалование постановления о наложении обеспечительных мер на имущество. Кроме того, на личном участии настаивает и сам Никита Белых", - сказал судья Олег Гайдар.

В связи с этим заседание отложено на неопределенный срок, а ходатайство Эллы Белых о восстановлении сроков обжалования направлено для рассмотрения в Басманный суд. Если районный суд удовлетворит ее просьбу, то жалоба будет объединена с жалобой защитников, после чего будет назначена дата нового апелляционного рассмотрения.