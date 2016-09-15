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Четыре человека погибли, еще 150 пострадали в результате столкновения поездов в Пакистане

Происшествия
15 сентября, 4:44 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 15, сентября. /ТАСС
Десятки людей оказались заблокированы внутри поврежденных вагонов
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ИСЛАМАБАД, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще около 150 получили ранения в результате столкновения поездов в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщает в четверг пакистанский телеканал Geo TV.

По его данным, инцидент произошел в результате столкновения скорого и грузового поезда вблизи города Мутлан (провинция Пенджаб). Отмечается, что десятки людей оказались заблокированы внутри поврежденных вагонов.

Подробности случившегося на настоящий момент неизвестны.

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