Четыре человека погибли, еще 150 пострадали в результате столкновения поездов в Пакистане

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ИСЛАМАБАД, 15 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще около 150 получили ранения в результате столкновения поездов в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщает в четверг пакистанский телеканал Geo TV.
По его данным, инцидент произошел в результате столкновения скорого и грузового поезда вблизи города Мутлан (провинция Пенджаб). Отмечается, что десятки людей оказались заблокированы внутри поврежденных вагонов.
Подробности случившегося на настоящий момент неизвестны.