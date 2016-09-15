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Принц Чарльз сбил на автомобиле оленя

Происшествия
15 сентября, 15:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
67-летний старший сын королевы Елизаветы II, находившийся за рулем, в результате ДТП не пострадал
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Принц Уэльский Чарльз

Принц Уэльский Чарльз

© Tim Whitby/Getty Images

ЛОНДОН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз сбил на своем автомобиле оленя. Об этом инциденте, произошедшем несколько дней назад в королевском поместье Балморал в Шотландии, сообщила газета Mirror.

67-летний старший сын королевы Елизаветы II, находившийся за рулем, в результате ДТП не пострадал, однако его автомобиль Audi, по словам источника издания, "был сильно поврежден".

"Чарльз аккуратный водитель, но иногда олени выскакивают на дорогу, и тут уж мало чего поделаешь", - сказал собеседник агентства. В канцелярии Кларенс-хауса - лондонской резиденции принца, отказались комментировать эту историю. О том, удалось ли пережить оленю встречу с автомобилем августейшей особы также не сообщается.

По данным газеты компании AA, оказывающей помощь автомобилистам на британских дорогах, ежегодно в Соединенном Королевстве погибают от 40 до 75 тыс. оленей. Число пострадавших в таких ДТП составляет около 450 в год, несколько человек погибают, а совокупный ущерб машинам достигает 11 млн фунтов ($14,5 млн).

При этом, согласно британским правилам дорожного движения, человек, сбивший оленя, не обязан останавливаться и информировать о случившееся полицию.

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Чарльз, принц Уэльский
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