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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Италии

Происшествия
15 сентября, 18:41 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, сентября. /ТАСС
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 118 км к северо-востоку от Рима и в 32 км к западу от города Асколи-Пичено, пострадавшего от землетрясения 25 августа
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ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Центральной Италии, информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 118 км к северо-востоку от Рима и в 32 км к западу от города Асколи-Пичено, пострадавшего от землетрясения 25 августа. Очаг залегал на глубине 10 км.

25 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших городов.

В результате удара стихии погибли почти 300 человек, более 400 пострадали. Свыше 2 тыс. человек лишились крова.

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