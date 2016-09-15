Два человека пострадали при хлопке газа на АЗС в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в четверг вечером на газовой автозаправке в Дагестане, сообщает ГУ МЧС РФ по Дагестану.
"В 21:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что на 740-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана произошел хлопок газовоздушной смеси на автомобильной газовой заправке", - говорится в сообщении ведомства.
Как пояснили ТАСС в ведомстве, в 21:35 мск пожар был локализован, его площадь составила 200 квадратных метров.
"Имеются пострадавшие, которые доставлены в центральную районную больницу Хасавюртовского района. Движение на автодороге не нарушено", - добавил собеседник агентства, не уточнив число пострадавших.
В пресс-службе МВД Дагестана ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.