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Два человека пострадали при хлопке газа на АЗС в Дагестане

Происшествия
15 сентября, 22:23 дата обновления: 15 сентября, 22:44 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, сентября. /ТАСС
В результате хлопка возник пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров
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МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в четверг вечером на газовой автозаправке в Дагестане, сообщает ГУ МЧС РФ по Дагестану.

"В 21:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что на 740-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана произошел хлопок газовоздушной смеси на автомобильной газовой заправке", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, в 21:35 мск пожар был локализован, его площадь составила 200 квадратных метров.

"Имеются пострадавшие, которые доставлены в центральную районную больницу Хасавюртовского района. Движение на автодороге не нарушено", - добавил собеседник агентства, не уточнив число пострадавших.

В пресс-службе МВД Дагестана ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.

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