Один человек пропал без вести, трое ранены в результате крушения яхты у берегов Малайзии

СИНГАПУР, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Гражданин Бразилии пропал без вести, еще три человека получили ранения в результате взрыва на яхте, следовавшей из Малайзии в Сингапур. Об этом сообщили в пятницу представители малайзийского Агентства по охране морских границ.

По поступившей информации, судно покинуло курорт на архипелаге Лангкави в Малаккском проливе в четверг вечером и взяло курс на Сингапур, примерно в полночь по местному времени в Агентство поступил сигнал о помощи, на место происшествия был направлен спасательный корабль.

Находившиеся поблизости рыбаки сумели помочь троим раненым членам экипажа - гражданам Сербии, Чехии и Хорватии, они были позднее доставлены в госпиталь. Однако еще один человек, 24-летний бразилец, пропал без вести.

По предварительным данным, взрыв произошел в моторном отсеке, он привел к затоплению яхты.