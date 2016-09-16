Один человек пропал без вести, трое ранены в результате крушения яхты у берегов Малайзии

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СИНГАПУР, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Гражданин Бразилии пропал без вести, еще три человека получили ранения в результате взрыва на яхте, следовавшей из Малайзии в Сингапур. Об этом сообщили в пятницу представители малайзийского Агентства по охране морских границ.
По поступившей информации, судно покинуло курорт на архипелаге Лангкави в Малаккском проливе в четверг вечером и взяло курс на Сингапур, примерно в полночь по местному времени в Агентство поступил сигнал о помощи, на место происшествия был направлен спасательный корабль.
Находившиеся поблизости рыбаки сумели помочь троим раненым членам экипажа - гражданам Сербии, Чехии и Хорватии, они были позднее доставлены в госпиталь. Однако еще один человек, 24-летний бразилец, пропал без вести.
По предварительным данным, взрыв произошел в моторном отсеке, он привел к затоплению яхты.