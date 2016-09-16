В двух ДТП в Бангладеш погибли 13 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере 13 человек погибли, свыше 30 получили травмы в результате двух ДТП в Бангладеш. Об этом сообщил национальный новостной портал bdnews24.com.

По данным правоохранительных органов, первая авария произошла рано утром в предместьях столицы страны, Дакки. Автобус, перевозивший рабочих швейной фабрики, перевернулся после того, как водитель превысил скорость и потерял управление. На месте погибли трое, по пути в больницу скончались двое, госпитализировано 28 человек.

Также в окрестностях Дакки позже в этот же день в лобовом столкновении автобуса и микроавтобуса погибли восемь человек, получили серьезные травмы трое. Все погибшие находились в микроавтобусе, полиция предполагает, что причиной аварии стала попытка обгона этим транспортным средством по встречной полосе.