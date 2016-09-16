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В Твери после падения ребенка в котлован с горячей водой возбуждено дело

Происшествия
16 сентября, 12:18 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 16, сентября. /ТАСС
По подозрению в совершении преступления задержан мастер по обслуживанию магистральных тепловых сетей Заволжского района города Твери
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ТВЕРЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ в Твери, в результате которых ребенок упал в котлован с горячей водой и получил ожоги 50% тела. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Валерия Павлова.

"По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По подозрению в совершении преступления задержан мастер по обслуживанию магистральных тепловых сетей Заволжского района города Твери. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказала Павлова.

Как сообщалось ранее, 14 сентября девочка 2008 года рождения вернулась домой в мокрой одежде со следами песка и земли. Мать ребенка, увидев ожоги на теле ребенка, вызвала скорую помощь. "Ребенку диагностировали ожог третьей степени 40-50% кожи. Девочка была незамедлительно введена в медикаментозную кому, в настоящее время состояние ее здоровья оценивается как крайне тяжелое", - сказала официальный представитель ведомства.

По версии следствия, ребенок мог провалиться в расположенный неподалеку от дома котлован размерами 7 на 7,3 м и глубиной 1,78 м, на дне которого находится теплотрасса с горячей водой. "Периметр проводимых работ должным образом не огорожен, каких-либо мер безопасности не предпринято. Доступ к котловану был свободный. Установлено, что проведением работ на указанном участке занималось ООО "Верхневолжская сетевая кампания", - уточнила Павлова.

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