Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: 37 человек пострадали в Словакии при столкновении поезда с грузовиком

Происшествия
16 сентября, 15:41 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 16, сентября. /ТАСС
Ранения получили 35 пассажиров поезда, а также два человека, находившиеся в грузовике
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд в пятницу утром столкнулся с грузовиком в Словакии, в результате инцидента ранения получили 37 человек. Об этом сообщила местная газета Pravda.

По ее данным, пострадали 35 пассажиров поезда, а также два человека, находившиеся в грузовике.

Инцидент произошел близ города Дунайска-Стреда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Словакия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
Банк России понизил ключевую ставку
3
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
6
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама