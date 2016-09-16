СМИ: 37 человек пострадали в Словакии при столкновении поезда с грузовиком

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ПРАГА, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд в пятницу утром столкнулся с грузовиком в Словакии, в результате инцидента ранения получили 37 человек. Об этом сообщила местная газета Pravda.
По ее данным, пострадали 35 пассажиров поезда, а также два человека, находившиеся в грузовике.
Инцидент произошел близ города Дунайска-Стреда.