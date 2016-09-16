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СК возбудил дело после поджога дома ради эффектного селфи

Происшествия
16 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
По версии следствия, 19-летний житель Костромы вместе со знакомой поджигал автомобили, а затем поджег двухэтажный 12-квартирный деревянный жилой дом
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту поджога многоквартирного жилого дома в Костроме ради эффектного селфи. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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По его словам, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина следственными органами СК России принято к производству уголовное дело о поджоге жилого дома и автомобилей. "По версии следствия, в начале сентября 19-летний местный житель вместе со своей 17-летней знакомой совершил ряд поджогов автомобилей на территории Костромского района, а также поджег двухэтажный 12-квартирный деревянный жилой дом на улице Свердлова в Костроме. При этом свои действия молодые люди фиксировали с помощью мобильного телефона, делая эффектные селфи на фоне пожара", - отметил Маркин.

По счастливой случайности никто из жильцов дома не пострадал, однако в результате пожара строению причинен значительный ущерб. На данный момент установлено, что от огня пострадали четыре автомобиля, выбранных злоумышленниками случайным образом.

Молодые люди были задержаны полицией, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом"). В отношении 19-летнего костромича уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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"По инициативе следственного управления Следственного комитета России по Костромской области уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области. Кроме того, следователями СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство путем поджога многоквартирного жилого дома (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщил Маркин.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательств по делу, а также установление других возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Ход расследования находится на личном контроле председателя СК России, отметил представитель ведомства.

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