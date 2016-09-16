Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 200 добытчиков янтаря на западе Украины напали на полицейских

Происшествия
16 сентября, 19:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, сентября. /ТАСС
По факту произошедшего открыто уголовное производство по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины "Массовые беспорядки"
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Беспорядки с участием около двух сотен добытчиков янтаря произошли в Ровенской области Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Работников оперативного штаба (полиции) окружило около 200 мужчин в масках, камуфлированной одежде с палками и битами в руках. К тому же, разъяренные молодые люди перекрыли все выезды и подъезды к участку", - сообщили в полиции, уточнив, что инцидент произошел накануне вблизи поселка городского типа Клесов Ровенской области. В МВД также добавили, что при этом несколько провокаторов призывали захватить автомобиль сотрудников правоохранительных органов, "злоумышленники крушили служебное авто и бросали камни в полицейских".

По факту массовых беспорядков открыто уголовное производство по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины "Массовые беспорядки", санкция которой предусматривает лишение свободы до восьми лет.

На Украине основные залежи янтаря находятся в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Зачастую добыча камня ведется нелегально, а между копателями регулярно происходят конфликты. Например, 30 марта в Ровенской области незаконные копатели янтаря избили сотрудников подразделения Национальной полиции, семеро правоохранителей попали в больницу.

По оценкам Минэкологии, объем теневого рынка добычи янтаря на Украине составляет около $300 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ
2
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
3
Бах призвал РФ помочь остановить хакеров, раскрывающих данные о здоровье олимпийцев
4
S&P повысило прогноз по рейтингу России до "стабильного"
5
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
6
ФИФА попросила РФС разъяснить данные доклада Макларена
7
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
Темы дня
Реклама