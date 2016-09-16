Около 200 добытчиков янтаря на западе Украины напали на полицейских

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Беспорядки с участием около двух сотен добытчиков янтаря произошли в Ровенской области Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Работников оперативного штаба (полиции) окружило около 200 мужчин в масках, камуфлированной одежде с палками и битами в руках. К тому же, разъяренные молодые люди перекрыли все выезды и подъезды к участку", - сообщили в полиции, уточнив, что инцидент произошел накануне вблизи поселка городского типа Клесов Ровенской области. В МВД также добавили, что при этом несколько провокаторов призывали захватить автомобиль сотрудников правоохранительных органов, "злоумышленники крушили служебное авто и бросали камни в полицейских".

По факту массовых беспорядков открыто уголовное производство по части 1 статьи 294 Уголовного кодекса Украины "Массовые беспорядки", санкция которой предусматривает лишение свободы до восьми лет.

На Украине основные залежи янтаря находятся в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Зачастую добыча камня ведется нелегально, а между копателями регулярно происходят конфликты. Например, 30 марта в Ровенской области незаконные копатели янтаря избили сотрудников подразделения Национальной полиции, семеро правоохранителей попали в больницу.

По оценкам Минэкологии, объем теневого рынка добычи янтаря на Украине составляет около $300 млн.