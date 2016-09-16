Три человека погибли при столкновение двух легковых машин на Кубани

"Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в Украину 17 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:38
Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного циклаАрмия и ОПК 16 сентября, 19:35
Газон на стадионе "Казань-Арена" сдадут в эксплуатацию до 11 октябряСпорт 16 сентября, 19:32
ЦБ: траты из Резервного фонда в 2016 г. могут составить 2,3-3 трлн рублейЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:32
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допингСпорт 16 сентября, 19:30
Астахов сообщил о переезде в ПсковОбщество 16 сентября, 19:26
Глава Европарламента: ЕС может развалитьсяМеждународная панорама 16 сентября, 19:24
ЦБ: возможная заморозка добычи нефти не окажет заметного влияния на ребалансировку рынкаЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:19
Расследующие крушение под Смоленском польские эксперты готовят эксперимент с трубойМеждународная панорама 16 сентября, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Три человека стали жертвами аварии, которая произошла в районе станицы Новомышастовской Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"ДТП произошло сегодня в 17:10 мск в районе станицы Новомышастовская. Водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2112. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир из ВАЗ-2114", - сказали там.
Подробности случившегося выясняются.