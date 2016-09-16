Три человека погибли при столкновение двух легковых машин на Кубани

КРАСНОДАР, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Три человека стали жертвами аварии, которая произошла в районе станицы Новомышастовской Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло сегодня в 17:10 мск в районе станицы Новомышастовская. Водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2112. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир из ВАЗ-2114", - сказали там.

Подробности случившегося выясняются.