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СМИ: на обломках разбившегося в мае самолета EgyptAir найдены следы взрывчатки

Происшествия
17 сентября, 1:15 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
При этом, отмечает Le Figaro, говорить о версии теракта, даже несмотря на возможные следы взрывчатых веществ среди обломков самолета, пока преждевременно
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© EPA/MAHMOUD TAHA

ПАРИЖ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французские эксперты, занимающиеся расследованием катастрофы самолета А320 египетской авиакомпании EgyptAir, обнаружили на его обломках следы взрывчатки. Об этом сообщила  газета Le Figaro, ссылаясь на источники, близкие к следствию.

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Как подчеркивает издание, вопрос возможного присутствия взрывчатых веществ на борту разбившегося лайнера остается спорным: французские следователи не находят поддержки со стороны коллег из Египта. "Посещая на прошлой неделе Каир, следователи из Института криминологических исследований национальной жандармерии могли только констатировать наличие взрывчатки на обломках аппарата. Египетская юстиция не дает им возможности исследовать их более подробно", - утверждает Le Figaro.

По информации источников газеты, египетская сторона теперь настаивает на необходимости "составить с Францией совместный отчет, подтверждающий присутствие взрывчатых веществ". Французские же следователи дают "вежливый, но твердый отказ", учитывая, что им не был предоставлен полноценный доступ к вещественным доказательствам.

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При этом, отмечает Le Figaro, говорить о версии теракта, даже несмотря на возможные следы взрывчатых веществ среди обломков самолета, пока преждевременно. "Прошло более четырех месяцев, но до сих пор никто не взял на себя ответственность. Нужно было бы, чтобы французские следователи подробно исследовали эти следы, однако египетская прокуратура блокирует это, что затрудняет всю процедуру", - настаивает источник французской газеты, допуская, что подозрительные вещества могли оказаться на обломках после контакта с пластиковыми мешками, которые использовались для их поднятия на поверхность с морского дна.

Следовавший из Парижа в Каир А320 исчез с экранов радаров 19 мая примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском международном аэропорту, едва войдя в воздушное пространство Египта. Позднее небольшие фрагменты обломков самолета, некоторые личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос.

Поисковые работы с участием Египта, Франции и Греции продолжались почти месяц. Местоположение основных частей лайнера было обнаружено 15 июня, а два черных ящика найдены и подняты на поверхность. Модули памяти бортовых самописцев были отправлены на восстановление во Францию, затем регистраторы были возвращены в Каир для расшифровки. Причина гибели лайнера официально до сих пор не установлена.

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