В больнице Денвера объявлена тревога из-за сообщений о вооруженном человеке

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Тревога была объявлена в больнице Денвера (штат Колорадо) из-за сообщений о появлении в здании вооруженного мужчины. Об этом сообщила городская полиция.

"Мы ведем поиск подозреваемого и просим всех людей найти себе надежное убежище", - предупредили стражи порядка, поблагодарив заранее персонал и больных за терпение и готовность взаимодействовать с органами правопорядка.

В связи с предполагаемым ЧП полиция оцепила территорию больницы. На подступах к ней перекрыто движение наземного транспорта. Полицейские снайперы рассредоточены на крышах ближайших домов.

В настоящий момент блюстители порядка обследуют каждое помещение медучреждения, прочесывая этаж за этажом. Пока поиски вооруженного человека результата не принесли. Свидетели утверждают, что речь идет о белом мужчине старше 30 лет, одетом во фланелевую рубашку.