В Лос-Анджелесе арестовали рэпера Coolio за хранение краденого оружия

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы США задержали двух человек, одним из которых оказался американский хип-хоп исполнитель, Артис Леон Айви- младший, более известный как Coolio, за попытку пронести в аэропорт Лос-Анджелеса краденое заряженное оружие. Об этом сообщил канал ABC..
По его сведениям, оружие было найдено в сумке 53-летнего артиста. Музыкант подтвердил, что сумка, в которой было найдено оружие принадлежит ему. Сумма залога, которую нужно внести для освобождения Айви-младшего из под стражи, составляет $37,3 тысячи.
Кулио был удостоен премии "Грэмми" в 1996 году за свой альбом "Gangsta paradise".