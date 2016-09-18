Мужчина погиб при пожаре на юге Москвы

Подозрительное устройство найдено неподалеку от места взрыва в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 18 сентября, 7:47
Концерт, стихи и последствия паводка: Приморье участвует в едином дне голосованияПолитика 18 сентября, 7:42
Генконсульство: россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нетПолитика 18 сентября, 7:13
Бернс: Кросби - лучший хоккеист мира, в матче с чехами на КМ он это доказалСпорт 18 сентября, 6:51
Обама пошутил, сказав, что вопрос о месте его рождения для него важнее ИГ и КНДРМеждународная панорама 18 сентября, 6:38
Мэр Нью-Йорка: взрыв на Манхэттене был умышленным актомМеждународная панорама 18 сентября, 6:30
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать СШАПолитика 18 сентября, 6:07
Сборная Канады разгромила команду Чехии в матче Кубка мира по хоккеюСпорт 18 сентября, 5:54
Обама проинформирован о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 18 сентября, 5:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Хозяин квартиры погиб во время пожара в своем жилище при попытке спастись от огня через балкон 11 этажа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Возгорание произошло в 05:30 мск в квартире дома №14 на Элеваторной улице. Площадь пожара составила 5 кв. метров.
"До приезда пожарных, спасаясь от огня и дыма, хозяин квартиры попытался перелезть на соседний балкон и сорвался. От полученных травм мужчина погиб", - сказал собеседник агентства.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.