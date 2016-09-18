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Мужчина погиб при пожаре на юге Москвы

Происшествия
18 сентября, 6:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
До приезда пожарных, спасаясь от огня и дыма, хозяин квартиры попытался перелезть на соседний балкон и сорвался
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Хозяин квартиры погиб во время пожара в своем жилище при попытке спастись от огня через балкон 11 этажа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Возгорание произошло в 05:30 мск в квартире дома №14 на Элеваторной улице. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

"До приезда пожарных, спасаясь от огня и дыма, хозяин квартиры попытался перелезть на соседний балкон и сорвался. От полученных травм мужчина погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.

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