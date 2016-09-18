В центре Москвы полиция проверяет избирательный участок после сообщения об угрозе взрыва

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обследуют избирательный участок номер 10 в Армянском переулке в центре Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Сообщение об угрозе взрыва на избирательном участке в Армянском переулке поступило на службу "02" от анонимного заявителя. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиция, которые обследуют помещения участка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одновременно сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.