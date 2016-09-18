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В Москве на заводе медоборудования произошел небольшой пожар

Происшествия
18 сентября, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в цеху завода медицинского оборудования на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Пожар на площади 20 кв. м произошел в столярном цеху Миасского завода медоборудования, расположенного на Бибиревской улице. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что причина пожара устанавливается.

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