В Москве на заводе медоборудования произошел небольшой пожар

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в цеху завода медицинского оборудования на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Пожар на площади 20 кв. м произошел в столярном цеху Миасского завода медоборудования, расположенного на Бибиревской улице. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что причина пожара устанавливается.