Власти не выявили связи между взрывом в Нью-Йорке и нападением в Миннесоте

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти США не выявили связи между взрывом, прогремевшим в субботу в Нью-Йорке, и нападением, совершенным в тот же день в городе Сент-Клауд (штат Миннесота).

Об этом заявил глава полицейского управления Сент-Клауда Блэр Андерсон.

"На настоящий момент нет свидетельств, что есть какая-то связь", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

В субботу мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сент-Клауде, выкрикивая религиозные лозунги. В результате пострадали восемь человек, все они получили ножевые ранения. Нападавший был застрелен полицейским. Сегодня террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они были выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.