Штормовое предупреждение объявлено на юго-западе Японии в связи с приближением тайфуна

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ТОКИО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Штормовое предупреждение объявлено сегодня в районе юго- западного японского острова Кюсю, на который надвигается мощный тайфун "Малакас", уже 16-й в этом году на Тихом океане. Ожидается, что он вплотную приблизится к этому району поздно вечером по местному времени и далее будет идти курсом на северо-восток в направлении Токио.
По прогнозам синоптиков, сопровождаемые мощными ливнями порывы ветра могут достигать в зоне тайфуна скорости 60 метров в секунду. Как ожидается, высота волн может составлять восемь метров.
В зоне опасности прекращено движение пассажирских судов. Ожидаются серьезные сбои в работе воздушного и железнодорожного транспорта.
"Малакас" на тагальском (филиппинском) языке означает "шторм".