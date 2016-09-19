Сильные ливни в Анапе оставили без света 7 тыс. человек

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СОЧИ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сильные ливни в Анапе привели к затоплениям частных домовладений и отключениям электроэнергии, без света остаются порядка 7 тыс. потребителей в городской черте и поселках Супсех, Бужоре, Гай-Кодзор, сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации Анапы.
"За последние двое суток на курорт обрушились три месячные нормы осадков - 92,4 миллиметра. Без электричества остаются порядка 7 тыс. потребителей", - рассказали в мэрии курортного города.
Всего, по данным городских спасательных служб, поступило 20 сообщений о подтоплении дворовых территорий. Ливневые потоки также нарушили плиточное покрытие на ряде улиц.