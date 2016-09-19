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Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы

Происшествия
19 сентября, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Тело 20-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и головы было найдено вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический Вал
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, накануне вблизи жилого дома, расположенного по улице Хамовнический Вал в городе Москве, местный житель увидел тело 20-летней девушки. При осмотре на теле погибшей следователи обнаружили колото-резаные ранения шеи и головы.

Установлено, что после совершения преступления предполагаемый преступник похитил вещи потерпевшей и скрылся.

"Следственными органами по факту убийства девушки возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и оперативно- разыскных мероприятий, для установления всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению", - сказала Иванова.

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