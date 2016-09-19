В Харьковской области пьяный дезертир застрелил человека

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Дезертир одной из воинской части Харьковской области во время побега застрелил человека из автомата, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

"Восемнадцатого сентября, около 22 часов, в управление патрульной полиции в Харькове поступило сообщение о том, что в военной части пропал солдат, имевший при себе АК-74 (автомат Калашникова) и три магазина патронов. Также в сообщении говорилось, что пропавший во время побега стрелял из вышеуказанного оружия, в результате чего один человек погиб и один солдат ранен", - говорится в сообщении.

По данным полиции, спустя несколько часов солдат был задержан. Он находился в нетрезвом состоянии, и у него было ранение левой руки. Дезертира в сопровождении полицейских госпитализировали в больницу.

Это не первый случай дезертирства в Харьковской области. Так, 21 августа, сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который в камуфляжной форме стрелял из автомата из окна машины такси. По данным патрульной полиции Харькова, мужчина оказался военнослужащим, который "самостоятельно, без разрешения начальства, покинул воинскую часть".