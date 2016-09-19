Суд оставил под стражей кинопродюсера Вебер за покушение на главу кинокомпании

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей кинопродюсера Людмилы Вебер, обвиняемой в организации покушения на генерального директора кинокомпании Major Film Дениса Филюкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы продлил Вебер арест до 28 ноября. По данным следствия, в декабре 2015 года на почве длительных финансовых разногласий, сформировавшихся при ведении совместного бизнеса, Людмила Вебер решила организовать убийство партнера - генерального директора Major Film Дениса Филюкова. Для этого она нашла посредников и исполнителей убийства, но один из исполнителей, испугавшись, обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению убийства и покушении на убийство (ч.1 ст. 30, ч. 2, 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Вебер, как считает следствие, является заказчиком преступления, трое других фигурантов - исполнителями. Продюсер своей вины не признает. Между тем, другой фигурант дал следствию признательные показания.

Major Film

Кинокомпания Major Film была создана в 2005 году продюсерами Денисом Филюковым, Людмилой Вебер и Натальей Мальцевой и занимается производством художественных и документальных фильмов, а также иной деятельностью, связанной с индустрией кино. В период с 2005 года по 2011 год компанией было снято более 30 документальных фильмов.