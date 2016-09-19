В Москве задержаны подозреваемые в серии краж корейских автомобилей

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Центра специального назначения безопасности дорожного движения МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в серии краж автомобилей корейского производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
"Злоумышленники задержаны при попытке угона автомобиля в Западном административном округе Москвы. Ими оказались трое 22-летних граждан одной из стран СНГ", - сказали в пресс-центре.
У подозреваемых полиция обнаружила похищенный автомобиль, устройства для проникновения в салон автомашин и запуска двигателя, мобильные телефоны, комплект иностранных регистрационных знаков, использовавшиеся при кражах и сопровождении похищенных автомобилей.
Полиция проводит мероприятия для установления остальных участников группы, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности.