В Москве задержаны подозреваемые в серии краж корейских автомобилей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Центра специального назначения безопасности дорожного движения МВД России задержали участников организованной группы, подозреваемых в серии краж автомобилей корейского производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Злоумышленники задержаны при попытке угона автомобиля в Западном административном округе Москвы. Ими оказались трое 22-летних граждан одной из стран СНГ", - сказали в пресс-центре.

У подозреваемых полиция обнаружила похищенный автомобиль, устройства для проникновения в салон автомашин и запуска двигателя, мобильные телефоны, комплект иностранных регистрационных знаков, использовавшиеся при кражах и сопровождении похищенных автомобилей.

Полиция проводит мероприятия для установления остальных участников группы, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности.