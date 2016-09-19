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В Татарстане в суд направлено дело девяти участников "Чистопольского джамаата"

Происшествия
19 сентября, 18:39 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, сентября. /ТАСС
На скамье подсудимых девять участников террористического сообщества, свою вину они не признают
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КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении девяти участников террористического сообщества "Чистопольский джамаат". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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"Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников террористического сообщества "Чистопольский джамаат" 38-летнего Марата Сабирова, 32-летнего Рафаэля Зарипова, 38-летнего Айрата Ситдикова, 36-летнего Алмаза Галева, 25-летнего Михаила Мартьянова, 29-летнего Руслана Гафурова, 39-летнего Джаудата Ганеева, 29-летнего Станислава Трофимчика, 53-летнего Рамиля Абитова", - говорится в сообщении.

Свою вину соучастники не признали, все они заключены под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Приволжский окружной военный суд Российской Федерации для рассмотрения по существу.

Ранее еще 13 участников преступного сообщества были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафам.

Организация "Чистопольский джамаат" под предводительством Раиса Мингалеева и Беслана Назипова совершила ряд терактов в Татарстане в 2012-2013 годах, в том числе покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова, убийство его заместителя Валиуллы Якупова и обстрел "Нижнекамскфтехима" самодельными ракетами. Сотрудники МВД республики и УФСБ РФ по Татарстану вышли в начале 2014 года на след Мингалеева и Назипова, и в ходе совместной спецоперации 1 мая 2014 года они были уничтожены. 15 июля 2014 года министр внутренних дел республики Артем Хохорин сообщил о полной ликвидации группировки.

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