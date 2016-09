На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушки

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один из самых высокооплачиваемых комиков Голливуда Джим Керри обвинен в содействии смерти своей бывшей девушки Катрионы Уайт от передозировки медицинских препаратов, которые выписываются только по назначению врача. С такими утверждениями выступил вдовец 30-летней Уайт - Марк Бертон, подавший исковую жалобу на актера в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния).

В документе 54-летний Керри обвиняется в "использовании своего несметного богатства и славы для противозаконного приобретения и распространения препаратов, которые вызывают зависимость и потому являются смертельными". Бертон утверждает, что Уайт была "склонна к депрессии" и "ранее пыталась наложить на себя руки", а актер прекрасно об этом знал. Тем не менее, он под вымышленным именем добыл для нее сильно действующие препараты, а после смерти подруги "пытался замести следы".

Бертон настаивает на суде с жюри присяжных. Ответчик назвал иск "позором и бессердечной попыткой нажиться на нем и на памяти женщины, которую он любил". "К сожалению, ни в чьей власти не было предотвратить ее трагическую кончину. Я надеюсь, что когда-нибудь люди перестанут пытаться извлекать прибыль из смерти и позволят Катрионе покоиться с миром", - подчеркнул исполнитель в официальном заявлении, опубликованном в понедельник.

Последнее замечание, очевидно, касается утверждения истца. Он упрекнул актера в том, что тот обещал возместить расходы на похороны женщины. Но своего слова так и не сдержал.

Катриону Уайт обнаружили мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе в сентябре 2015 года. Она оставила предсмертную записку, в которой идет речь о происшедшем 24 сентября разрыве с Керри. Следствие сочло, что Уайт покончила с собой, приняв слишком много препаратов наркотического действия.

Джим Керри и Катриона Вайт познакомились в 2012 году. Они некоторое время встречались, однако вскоре расстались. Разрыв произошел за две недели до трагедии.

Керри известен фильмами "Маска" (The Mask, 1994), "Шоу Трумэна" (The Truman Show, 1998), "Лжец Лжец" (Liar Liar, 1997) и многих других. Роли в картинах "Шоу Трумэна" и "Человек на Луне" (Man on the Moon, 1999) принесли ему две кинопремии "Золотой глобус", которая своей престижностью в США уступает только "Оскару".

Актер был женат дважды, в том числе на актрисе Лорен Холли, сыгравшей с ним в культовой комедии "Тупой и еще тупее" (Dumb & Dumber, 1994). Оба брака завершились разводом.