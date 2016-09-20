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На юго-западе Москвы водитель получил ожоги при вспышке газа, разогревая пищу

Происшествия
20 сентября, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Пострадавший госпитализирован
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель большегруза получил серьезные ожоги на юго-западе Москвы в результате вспышки газа при разогреве пищи на портативной плитке в кабине машины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня в 08:00 мск на рынке на Калужском шоссе около МКАД водитель большегрузного автомобиля на портативной плитке разогревал пищу. В результате утечки газа произошла вспышка его паров без последующего пожара. В результате инцидента мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

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