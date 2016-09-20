СМИ: в индийском аэропорту прервали посадку в самолет после звонка о бомбе

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Посадка в самолет авиакомпании Air India в аэропорту Калькутты была остановлена во вторник утром после звонка о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, звонок поступил от женщины примерно в 08:20 по местному времени (05:50 мск), за 50 минут до запланированного взлета. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, они ведут поиски предполагаемого взрывного устройства.

Как сообщает NDTV, на рейс были зарегистрированы 114 пассажиров.