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СМИ: в индийском аэропорту прервали посадку в самолет после звонка о бомбе

Происшествия
20 сентября, 9:57 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 20, сентября. /ТАСС
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, они ведут поиски предполагаемого взрывного устройства
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Посадка в самолет авиакомпании Air India в аэропорту Калькутты была остановлена во вторник утром после звонка о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, звонок поступил от женщины примерно в 08:20 по местному времени (05:50 мск), за 50 минут до запланированного взлета. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, они ведут поиски предполагаемого взрывного устройства.

Как сообщает NDTV, на рейс были зарегистрированы 114 пассажиров.

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