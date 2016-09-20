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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Происшествия
20 сентября, 20:23 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, сентября. /ТАСС
Эпицентр подземных толчков находился в море в 622 км от Токио. Очаг залегал на глубине 30 км
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ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к югу от берегов крупнейшего японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в море в 622 км от Токио. Очаг залегал на глубине 30 км.

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