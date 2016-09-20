Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели эвакуировали альпинистов из Румынии со склона Эльбруса

Происшествия
20 сентября, 22:05 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 20, сентября. /ТАСС
Спасателям пришлось работать в условиях плотного тумана и сильного ветра
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса с высоты 5,2 тыс. метров пострадавших альпинистов из Румынии. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Северокавказского регионального управления МЧС Кантемир Давыдов.

"В настоящее время спасатели спустили в Терскол с высоты 5,2 тыс. метров над уровнем моря на Эльбрусе пострадавших сегодня альпинистов из Румынии. Они здоровы, от госпитализации отказались", - сказал он.

Поиски были осложнены плохими погодными условиями. "Спасателям пришлось работать в условиях плотного тумана и сильного ветра", - добавил собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщало, что около 15:40 мск на седловине Эльбруса (высота над уровнем моря примерно 5,2 тыс. метров) потребовалась помощь травмированным туристам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Румыния
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООН
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
4
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
5
В Москве начали включать отопление
6
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
7
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
Темы дня
Реклама