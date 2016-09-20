Спасатели эвакуировали альпинистов из Румынии со склона Эльбруса

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали со склона Эльбруса с высоты 5,2 тыс. метров пострадавших альпинистов из Румынии. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Северокавказского регионального управления МЧС Кантемир Давыдов.

"В настоящее время спасатели спустили в Терскол с высоты 5,2 тыс. метров над уровнем моря на Эльбрусе пострадавших сегодня альпинистов из Румынии. Они здоровы, от госпитализации отказались", - сказал он.

Поиски были осложнены плохими погодными условиями. "Спасателям пришлось работать в условиях плотного тумана и сильного ветра", - добавил собеседник агентства.

Ранее МЧС сообщало, что около 15:40 мск на седловине Эльбруса (высота над уровнем моря примерно 5,2 тыс. метров) потребовалась помощь травмированным туристам.