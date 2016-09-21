Четыре человека пострадали при обрушении потолка в магазине в Липецкой области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту обрушения потолка в сельском магазине в Липецкой области, в результате которого четыре человека получили телесные повреждения. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

"Обрушение потолочных перекрытий произошло вечером 20 сентября. По предварительным данным, его причиной могла стать перепланировка одноэтажного здания старой постройки, оборудованного под магазин", - говорится в сообщении.

Потолочные перекрытия обрушились в тот момент, когда в магазине находились двое покупателей, продавец и уборщица. Они обратились за медицинской помощью.