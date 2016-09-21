СМИ: самолет с 146 пассажирами благополучно приземлился с проблемным шасси во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Самолет A320 американской авиакомпании American Airlines совершил во вторник аварийную посадку в международном аэропорту города Тампа (штат Флорида). Причиной инцидента стал предполагаемый отказ шасси, однако приземление прошло благополучно, сообщил телеканал Fox News.

Самолет со 146 пассажирами на борту совершал рейс из Финикса (штат Аризона) в Тампу. За примерно один час до посадки экипаж выявил неполадки с шасси. Командир лайнера счел необходимым покружиться над аэропортом дополнительно 45 минут. После этого пассажирам рекомендовали приготовиться к жесткой посадке, которая прошла благополучно.

"После того, как самолет прокружился минут 45, экипаж начал готовить нас к жесткой посадке. Неожиданно стюарды начали буквально орать, призывая нас немедленно приготовиться к удару", - рассказал телеканалу пассажир Кендалл Стал. По словам других пассажиров, они мысленно успели приготовиться к самому худшему и попрощаться друг с другом навсегда.