На юго-востоке Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой из травматики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дорожный конфликт со стрельбой из травматического пистолета произошел юго-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение, что в 3-м Угрешском проезде в ходе дорожного конфликта водитель иномарки выстрелил в сторону водителя другой машины из травматического пистолета и скрылся. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что пострадавших из-за стрельбы нет, принимаются меры для поиска правонарушителя.