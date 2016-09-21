Крупнейшая в мире фабрика по производству поддельных стероидов ликвидирована в Польше

ВАРШАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польские полицейские ликвидировали крупнейшую в мире фабрику по производству поддельных медицинских препаратов - стероидов и лекарств, повышающих потенцию - в городе Быдгощ в центральной части страны. По подозрению в организации и участии в деятельности преступной группировки по производству и обороту поддельных медикаментов задержаны 14 человек. Об этом сообщило в среду Главное следственное управление полиции Польши.

"Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали первую в Европе и крупнейшую в мире нелегальную фабрику фармацевтических товаров и преступную группу, занимавшуюся производством и оборотом стероидов и лекарств, повышающих потенцию", - сообщила пресс-секретарь управления Агнешка Гамелиуш. По ее словам, на фабрике обнаружены сотни тысяч поддельных лекарств.

Производимые на этой фабрике препараты "не соответствовали никаким нормам и могли угрожать жизни и здоровью", - уточнила она.

"На след преступной группы, занимавшейся подделкой лекарств и анаболических стероидов, полицейские вышли несколько месяцев назад. Вскоре выяснилось, что они занимаются распространением нелегальной продукции в огромных масштабах", - добавила пресс-секретарь.

Фабрика работала в помещениях взятых в аренду складов. По словам Гамелиуш, на месте полицейские обнаружили готовую продукцию и полуфабрикаты на сумму 17 млн злотых ($4,5 млн). Необходимые для производства ингредиенты нелегально поставлялись из Китая через Грецию, Великобританию и Румынию. Кроме этого, изъято 48 машин для производства лекарств, а также другие устройства на общую сумму 4 млн злотых (почти $1 млн).

Троим задержанным предъявлены обвинения в руководстве преступной группой, остальным - в участии в ней, сообщила представитель следствия. В рамках расследования планируются новые аресты.