Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейшая в мире фабрика по производству поддельных стероидов ликвидирована в Польше

Происшествия
21 сентября, 11:15 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
На фабрике обнаружены сотни тысяч поддельных лекарств
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польские полицейские ликвидировали крупнейшую в мире фабрику по производству поддельных медицинских препаратов - стероидов и лекарств, повышающих потенцию - в городе Быдгощ в центральной части страны. По подозрению в организации и участии в деятельности преступной группировки по производству и обороту поддельных медикаментов задержаны 14 человек. Об этом сообщило в среду Главное следственное управление полиции Польши.

"Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали первую в Европе и крупнейшую в мире нелегальную фабрику фармацевтических товаров и преступную группу, занимавшуюся производством и оборотом стероидов и лекарств, повышающих потенцию", - сообщила пресс-секретарь управления Агнешка Гамелиуш. По ее словам, на фабрике обнаружены сотни тысяч поддельных лекарств.

Производимые на этой фабрике препараты "не соответствовали никаким нормам и могли угрожать жизни и здоровью", - уточнила она.

"На след преступной группы, занимавшейся подделкой лекарств и анаболических стероидов, полицейские вышли несколько месяцев назад. Вскоре выяснилось, что они занимаются распространением нелегальной продукции в огромных масштабах", - добавила пресс-секретарь.

Фабрика работала в помещениях взятых в аренду складов. По словам Гамелиуш, на месте полицейские обнаружили готовую продукцию и полуфабрикаты на сумму 17 млн злотых ($4,5 млн). Необходимые для производства ингредиенты нелегально поставлялись из Китая через Грецию, Великобританию и Румынию. Кроме этого, изъято 48 машин для производства лекарств, а также другие устройства на общую сумму 4 млн злотых (почти $1 млн).

Троим задержанным предъявлены обвинения в руководстве преступной группой, остальным - в участии в ней, сообщила представитель следствия. В рамках расследования планируются новые аресты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама