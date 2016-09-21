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СМИ: в результате взрыва на птицефабрике в Китае погибли шесть человек

Происшествия
21 сентября, 12:42 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 21, сентября. /ТАСС
По предварительным сведениям, причиной инцидента стали материалы, используемые при производстве фейерверков, которые хранились на территории фабрики
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ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на птицефабрике в центральной провинции Хунань в Китае. Об этом в среду агентство Синьхуа.

По данным местных властей, взрыв произошел во вторник.

По предварительным сведениям, причиной инцидента стали материалы, используемые при производстве фейерверков, которые хранились на территории фабрики.

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