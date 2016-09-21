СМИ: в результате взрыва на птицефабрике в Китае погибли шесть человек

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на птицефабрике в центральной провинции Хунань в Китае. Об этом в среду агентство Синьхуа.

По данным местных властей, взрыв произошел во вторник.

По предварительным сведениям, причиной инцидента стали материалы, используемые при производстве фейерверков, которые хранились на территории фабрики.