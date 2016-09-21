Пожар на территории бывшего завода "Серп и молот" потушен

Москвичей просят приносить сухие дубовые листья в столичный зоопаркМосква 21 сентября, 16:55
Глеб Самойлов обжалует решение суда, разрешившего его брату исполнять 172 песни группыКультура 21 сентября, 16:54
"Норникель" удвоит перевозки через Мурманск, реконструирует причал за 1,5 млрд рублейТранспорт 21 сентября, 16:52
ЦСКА проиграл "Енисею" и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 16:52
Кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 из фильма "Назад в будущее" поступят в продажу 28 ноябряОбщество 21 сентября, 16:51
Лыжник Легков принимал препараты от астмы без диагнозаСпорт 21 сентября, 16:36
Проект завода по выращиванию осетровых предложит Кубань на форуме в СочиЭкономика и бизнес 21 сентября, 16:36
Игорь Трунов лишен адвокатского статуса за нарушение норм профессиональной этикиОбщество 21 сентября, 16:33
СМИ: De Beers ввела в строй крупнейший за последнее десятилетие алмазный рудникЭкономика и бизнес 21 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший в недействующем производственном здании на территории бывшего завода "Серп и молот" на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.
"Пожар отходов горюче-смазочных материалов, загоревшихся в подвале недействующего производственного здания бывшего завода на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. причина возгорания устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 100 кв. м, пострадавших нет.