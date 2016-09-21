Пожар на территории бывшего завода "Серп и молот" потушен

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар, произошедший в недействующем производственном здании на территории бывшего завода "Серп и молот" на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар отходов горюче-смазочных материалов, загоревшихся в подвале недействующего производственного здания бывшего завода на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. причина возгорания устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 100 кв. м, пострадавших нет.