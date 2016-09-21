Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: лдин человек погиб и несколько ранены при наезде автобуса на пешеходов в Канаде

Происшествия
21 сентября, 21:53 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Точное число пострадавших не уточняется. Для их доставки в больницу вызван вертолет
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате наезда туристического автобуса на группу пешеходов в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел недалеко от местечка Касл-Маунтин в национальном парке Банфф. Точное число пострадавших не уточняется. Для их доставки в больницу вызван вертолет.

Туристы, находившиеся в автобусе, не пострадали. Все обстоятельства случившегося выясняются полицией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Канада
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
2
"Яндекс.Такси" продолжит работу в штатном режиме, несмотря на забастовку таксистов
3
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
4
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
5
Порошенко настаивает на ограничении права вето постоянных членов СБ ООН
6
Полиция вновь пресекла акцию протеста таксистов у офиса "Яндекс.Такси" в Москве
7
Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении легкого самолета в Подмосковье
Темы дня
Реклама