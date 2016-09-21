СМИ: лдин человек погиб и несколько ранены при наезде автобуса на пешеходов в Канаде

ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате наезда туристического автобуса на группу пешеходов в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел недалеко от местечка Касл-Маунтин в национальном парке Банфф. Точное число пострадавших не уточняется. Для их доставки в больницу вызван вертолет.

Туристы, находившиеся в автобусе, не пострадали. Все обстоятельства случившегося выясняются полицией.