СМИ: лдин человек погиб и несколько ранены при наезде автобуса на пешеходов в Канаде

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ОТТАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате наезда туристического автобуса на группу пешеходов в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел недалеко от местечка Касл-Маунтин в национальном парке Банфф. Точное число пострадавших не уточняется. Для их доставки в больницу вызван вертолет.
Туристы, находившиеся в автобусе, не пострадали. Все обстоятельства случившегося выясняются полицией.