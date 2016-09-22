Полицейские дайверы Фиджи обнаружили новые фрагменты тела убитой россиянки

СИДНЕЙ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция Фиджи, продолжающая расследование убийства двух россиян Юрия Шипулина и его жены Наталии Герасимовой, обнаружила в акватории пляжа Натадола-Бич новые фрагменты останков человеческого тела. Об этом сообщила официальный представитель полиции Ана Найсоро. Она уточнила, что обнаруженные фрагменты останков отправлены в медицинскую лабораторию на идентификацию, и категорически отказалась раскрывать какую-либо дополнительную информацию.

"Мы не можем что-либо комментировать", - подчеркнула Найсоро. Газета Fiji Sun со ссылкой на информированные источники уточняет, что полицейские дайверы обнаружили фрагменты тела Герасимовой.

Россияне пропали 16 июня - в последний раз их видели в тот день в кафе неподалеку от курортного местечка Натадола-Бич примерно в 50 км от Нади (город на западе крупнейшего фиджийского острова Вити-Леву, в котором расположен международный аэропорт страны). 17 июня местные жители обнаружили на одном из удаленных пляжей пустую автомашину российской пары с ключами в зажигании, в тот же день деловой партнер Шипулина и Герасимовой, уроженец Краснодарского края Андрей Лузаненко обратился в полицию, заявив, что россияне уехали два дня назад в неизвестном направлении и не возвращаются. После этого полиция вместе с моряками ВМС страны начала расследование дела об убийстве и поисковую операцию. В его ходе дайверы обнаружили в акватории Натадола-Бич фрагменты останков двух человеческих тел, и проведенный впоследствии анализ их ДНК подтвердил, что это фрагменты тел Шипулина и Герасимовой.

6 июля полиция объявила, что впредь будет воздерживаться от публичных комментариев расследования этого преступления. Высокопоставленный представитель правоохранительных органов страны Люк Навела объяснил принятое решение тайной следствия.

48-летние Шипулин и Герасимова приехали на Фиджи из Рязани пять лет назад и вели свое фермерское хозяйство на западе острова Вити-Леву.