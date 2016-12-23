При взрыве рынка пиротехники в Мексике пострадали не менее 120 человек

МЕХИКО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 120 человек пострадали при взрыве рынка пиротехники во вторник в штате Мехико. Об этом сообщила в четверг федеральная Исполнительная комиссия по оказанию помощи жертвам (исп. CEAV).

По данным властей Мексики, жертвами трагедии стали уже 35 человек, из них 26 погибли на месте, а девять позднее скончались в больницах от полученных травм. Порядка 50 раненых до сих пор остаются в стационарах.

"Многопрофильные группы специалистов CEAV к настоящему времени оказали помощь 80 родственникам 120 человек, непосредственно пострадавших при взрыве рынка Сан-Паблито в Тультепеке, штат Мехико, 20 декабря", - отмечается в заявлении комиссии. Речь идет о юридической, административной, психологической и врачебной помощи. В CEAV заверили, что продолжат "оказывать комплексную поддержку тем, кто пострадал в этих трагических событиях".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в среду заявил, что власти примут участие в восстановлении рынка Сан-Паблито. Кроме того, вместе с губернатором штата Мехико и министром здравоохранения глава государства навестил двоих пострадавших при взрыве. Мексиканский лидер распорядился оказать всю необходимую помощь гражданам, получившим ранения, а также тем, кто потерял своих близких.