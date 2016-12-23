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Экспертиза показала, что не все отравившиеся суррогатом в Иркутске пили метиловый спирт

Происшествия
23 декабря, 10:59 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 23, декабря. /ТАСС
По данным Минздрава региона, некоторые пациенты перед госпитализацией употребляли этиловый спирт
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Медицинская экспертиза, назначенная пострадавшим при массовом отравлении спиртосодержащим суррогатом в Иркутске, показала, что некоторые пациенты перед госпитализацией употребляли этиловый, а не метиловый спирт, сообщило Министерство здравоохранения Иркутской области.

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"Проведены судебно-химические исследования <…> 90 госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря. На текущий момент результаты исследований проведены в 55 случаях, из которых метанол как причина отравления выявлен у 52 пациентов. У трех пациентов причиной отравления явился этиловый спирт", - уточняется в сообщении.

По данным ведомство, в бюро судебно-медицинской экспертизы проведено исследование по 70 жертвам отравления.

"Во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт", - отмечается в сообщении. Региональный Минздрав уточнил, что причина смерти еще четырех человек устанавливается. По последним данным, пострадавшими от отравления числятся 122 человека.

В больницы Иркутской области 17 декабря начали поступать люди после употребления суррогатного спиртосодержащего концентрата "Боярышник". По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции, возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми по делу проходят 13 человек, четверым из них уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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