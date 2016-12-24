СК расследует убийство 12-летней девочки в Москве

В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Двенадцатилетняя школьница найдена мертвой в одной из квартир на юго-востоке Москвы.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "по данным следствия, сегодня днем в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями". "В квартире находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок", - добавила она.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления.
"Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваются родственники и соседи", - сообщила представитель ГСУ.