СМИ: автобус с музыкантами попал в ДТП в Новой Зеландии, два человека погибли

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, 27 пострадали в результате ДТП с участием автобуса, который вез музыкантов на рождественский концерт близ новозеландского города Гизборн. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

По ее сведениям, автобус, в котором находились 45 человек, скатился под крутой откос. Возраст госпитализированных варьируется от 16 до 65 лет, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Информации о причине инцидента не приводится.