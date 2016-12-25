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Глава СПЧ считает ужасной трагедию с самолетом Ту-154

Происшествия
25 декабря, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
По сообщению Минобороны, в списках пассажиров разбившегося самолеты числится доктор Лиза
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Глава СПЧ Михаил Федотов

Глава СПЧ Михаил Федотов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гибель члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, первого лауреата Государственной премии за правозащитную деятельность главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинка (доктор Лизы) причиняет особую боль. Об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Он называл страшной трагедией катастрофу Ту-154.

По сообщению Минобороны, в списках пассажиров разбившегося самолеты числится Елизаветы Глинка.

"Она была нашей любимицей, нашей звездой. И то, что эта звезда погасла - это ужасно", - сказал ТАСС глава СПЧ Михаил Федотов. "Катастрофа унесла жизни 92 человек - это страшная трагедия для всей нашей страны. Жизнь каждого человека бесценна, но для меня и моих товарищей по СПЧ особую боль доставила гибель доктора Лизы", - добавил он.

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Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Всего 84 пассажира и 8 членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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